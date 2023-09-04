Полиция задержала подозреваемого в нападении на легенду Манчестер Юнайтед

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на легенду Манчестер Юнайтед Роя Кина, сообщает BBC Sport.

Полиция арестовала 42-летнего мужчину по подозрению в нападении на Роя Кина. Его доставили под стражу, ведется расследование данного инцидента. Напомним, что бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Мика Ричардс и легенда Ман Юнайтед Рой Кин работали над освещением матча АПЛ Арсенал – Манчестер Юнайтед на стадионе Эмерейтс.

Впоследствии, в сети появилось видео, где легенда МЮ Рой Кин и бывший игрок МанСити Мика Риччардс ссорились с неизвестным мужчиной. Представители Sky Sports заявили, что они понимают, что происходит расследование предполагаемого нападения на Роя Кина, совершенного представителем общественности. На кадрах видно, что Мика Ричардс действовал, чтобы разрядить ситуацию.

Сам Рой Кин довольно кратко прокомментировал этот инцидент. Он заявил, что это дело полиции, расследовать подобные ситуации. Правоохранители заявили, что занимаются этим делом. Также Арсенал дал свой комментарий, они подчеркнули, что знают о ситуации и помогают полицейским в расследовании дела.