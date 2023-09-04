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Полиция расследует вероятное нападение на легенду Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 08:26
Полиция расследует вероятное нападение на легенду Манчестер Юнайтед Полиция расследует вероятное нападение на легенду Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 3 сентября, прошел центральный матч АПЛ между Арсеналом и Манчестер Юнайтед. Игра проходила на стадионе Эмирейтс. По информации BBC Sport, на легенду МЮ Роя Кина было совершено нападение.

В сети распространяется видео, где легенда Манчестер Юнайтед Рой Кин и бывший защитник Манчестер Сити Мика Ричардс ссорятся с человеком. Инцидент произошел в отеле Эмирейтс. Представители Sky Sports заявили, что они понимают, что происходит расследование вероятного нападения на Роя Кина, совершенного представителем общественности. На кадрах видно, что Мика Ричардс действовал, что разрядит ситуацию.

Сам Рой Кин кратко прокомментировал ситуацию, сказав, что это работа полиции, расследовать подобные случаи. В полиции Лондона подчеркнули, что идет расследование данного инцидента, который, как утверждают, произошел во время матча между Арсеналом и МЮ. Пока никто не задержан, продолжаются следственные действия.

Также ситуацию прокомментировал Арсенал. Они сказали, что знают о скандале, произошедшем во время матча. Полиция проводит расследование, а клуб сотрудничает с ними.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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