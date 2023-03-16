Полиция нашла преступников, которые проникли в дом Салаха

Согласно информации ESPN, полиция в Каире нашла грабителей, которые проникли в дом футболиста сборной Египта и “Ливерпуля” Мохамеда Салаха.

Были установлены личности двух злоумышленников, одним из которых оказался охранник жилого комплекса.

Все украденные вещи были возвращены, включая электроприборы, несколько пар спортивной обуви и серебряную медаль Кубка африканских наций.