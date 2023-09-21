Пол Скоулз жестко раскритиковал игру Манчестер Юнайтед

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз выразил свое мнение о текущем уровне игры команды.

Вчера англичане проиграли "Баварии" в стартовом матче Лиги чемпионов 2023/2024 (3:4).

После матча британец заявил, что некоторые отрезки проигранного матча для “МЮ” выглядели очень даже неплохо.

"Но этого недостаточно для достижения желаемых результатов. В данный момент у команды тен Хага есть много слабых мест. Когда они пропускают один мяч, нужно сказать: "Поехали, давайте останемся в игре в ближайшие пять минут". Но они пропускают еще один гол.

На данный момент "Манчестер Юнайтед" является только кубковой командой. Они могут выиграть Кубок Англии или Кубок лиги. Однако они пока не достигли нового уровня. Я считаю, что предсезонная подготовка помешала им показать свои возможности на новом уровне. В матче с "Баварией" мы наблюдали, что уровень "МЮ" существенно ниже", - считает Скоулз.

Также он добавил, что в целом же у команды есть опыт, но она не умеет его правильно использовать.