Пол Скоулз назвал главных антигероев Манчестер Юнайтед в матче с Галатасараем

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз разобрал ошибки «красных дьяволов» в матче с «Галатасараем» (2:3).

«Амрабат вышел не на свою позицию, поэтому его легко обыграли в эпизоде перед вторым голом. Но я не понял, куда в этом моменте перемещается Варан. И почему где-то в центре поля затерялся Линделеф. Каземиро тоже не успевал за соперником. Варан и Линделеф по ходу игры оставляли слишком много пространства в центре штрафной – соперники стабильно создавали опасные моменты в этой зоне.

По поводу голкипера – все и так знают его ошибки. И в моменте с третьим голом Онана сдался слишком легко: он просто сел на газон, хотя мог остаться на ногах и постараться поймать мяч», - такой анализ дал Пол Скоулз в эфире TNT Sports.