Покрытые лаком ногти Роналду вызвали восхищение в Саудовской Аравии

Саудовские журналисты были максимально удивлены, когда увидели случайный кадр из раздевалки “Аль-Насра»” с капитаном команды Криштиану Роналду.

В кадр попали ноги самого высокооплачиваемого в мире футболиста в их естественном состоянии.

Дело в том, что ногти футболиста на ногах были покрытым лаком. Это делается не для красоты, а для того, чтобы защитить ногти от травм.

Арабское сообщество выразило восхищение Роналду и профессионализмом. Они удивлены тем, какое португалец уделяет внимание к деталям, которые многие другие люди могут принимать за само собой разумеющееся.