Покрытые лаком ногти Роналду вызвали восхищение в Саудовской Аравии
Новости футбола Сегодня, 04:18
Фото: инстаграм Роналду
Саудовские журналисты были максимально удивлены, когда увидели случайный кадр из раздевалки “Аль-Насра»” с капитаном команды Криштиану Роналду.
В кадр попали ноги самого высокооплачиваемого в мире футболиста в их естественном состоянии.
Дело в том, что ногти футболиста на ногах были покрытым лаком. Это делается не для красоты, а для того, чтобы защитить ногти от травм.
Арабское сообщество выразило восхищение Роналду и профессионализмом. Они удивлены тем, какое португалец уделяет внимание к деталям, которые многие другие люди могут принимать за само собой разумеющееся.
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