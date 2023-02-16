Пока себя не оправдывает: Мудрик не совершил результативных действий в 4 матчах "Челси"

Украинский вингер Михаил Мудрик пока не совершал результативных действий за “Челси”.

Украинец провел четыре матча за команду во всех турнирах, но пока отличиться или отдать голевой пас у него не вышло.

Вчера молодой талант вышел в стартовом составе на игру 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской “Боруссией”.

Напомним, что за Мудрика “Челси” заплатил 70+30 миллионов евро.