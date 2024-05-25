"Пойду куда-нибудь еще и выиграю трофеи". Тен Хаг прокомментировал победу в Кубке Англии

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг прокомментировал победу в Кубке Англии над Ман Сити (2:1).

“Красные дьяволы” завоевали 13-й Кубок Англии в своей истории, вплотную приблизившись к рекордсмену, Арсеналу.

"Всегда трудно сравнивать [с предыдущими трофеями], но Кубок Англии - один из моих желаний. Это огромный трофей, и я так рад, что мы выиграли его вместе с игроками, командой и персоналом. Это было командное выступление.

Гарначо и Майно? Я так счастлив. Иногда удача помогает вырастить молодого игрока, но был план. Прошлым летом мы планировали пригласить в команду Гарначо. Кобби Майну тоже. Он получил травму во второй предсезонной игре против Реала спустя одну минуту.

Тогда это была первая неудача, огромная неудача для него и команды. Я очень рад, потому что у них есть потенциал, чтобы соответствовать стандартам, необходимым для топ-футбола. Нам нужно только больше от таких игроков, потому что глубина состава недостаточно хороша.

Моя отставка? Если я им больше не нужен, тогда пойду куда-нибудь еще и выиграю трофеи. Потому что это то, чем я занимался всю свою карьеру.

Я не думаю об этом, я в проекте, и мы находимся именно там, где хотим быть. Мы строим команду. Когда я пришел к власти, в Юнайтед царил беспорядок. Команда развивается, выигрывает трофеи и играет индивидуально, но вам нужны игроки, которые будут доступны", - цитирует тренера Sky Sports.