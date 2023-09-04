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Погба снова получил травму

Новости футбола Сегодня, 04:19
Погба снова получил травму Фото: twitter.com/paulpogba

Французский полузащитник Ювентуса Поль Погба получил очередную травму.

В матче против Эмполи вчера хавбек вышел на поле на 62 минуте, заменив Фабио Миретти. У Погба был шанс даже забить свой первый гол после возвращения в Турин, однако автор ассиста Душан Влахович находился в офсайде, поэтому мяч отменили.

В одном из эпизодов перед финальным свистком Погба потянул мышцу, сообщает Football Italia. Пока его партнеры по команде праздновали победу, Погба отправился в раздевалку вместе с главным медиком клуба и держался за заднюю поверхность бедра.

“Мы еще ничего не знаем. Он почувствовал дискомфорт сзади. Посмотрим, что покажут тесты”, - сказал после игры главный тренер “зебр” Массимилиано Аллегри.

Француз вернулся в Ювентус летом прошлого года. Однако за это время он выходил на поле всего в восьми матчах Серии А - все из-за постоянных травм. Летом 2022 он получил повреждение колена. Он восстановил от повреждения в январе, но сразу же начались проблемы с мышцами, из-за которых Погба снова отправился в клубный лазарет. В марте и мае у футболиста были новые травмы.

Напомним, что Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии - трансферной окно в местной Про Лиге ещё открыто.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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