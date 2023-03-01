Погба сыграл первый матч с весны прошлого года

Хавбек “Ювентуса” Поль Погба вышел на замену на 69-й минуте матча с “Торино”. Это было первое появление футболиста на поле с лета прошлого года.

Встреча завершилась победой “Юве” со счетом 4:2.

Последний раз Погба играл в матче АПЛ против “Ливерпуля” в апреле 2022 года.

Напомним, что летом француз на правах свободного агента покинул “МЮ” и вернулся в “Ювентус”. По возвращению он получил травму, из-за которой не играл.