Погба отметился первым результативным действием после длительного отсутствия

В первом полуфинальном матче Лиги Европы между "Ювентусом" и "Севильей" хавбек итальянской команды Поль Погба оформил первое результативное действие после возвращения после длительной травмы.

На 90+7-й минуте француз отдал голевую передачу на Федерико Гатти, который спас команду от поражения со счетом 1:1.

До этого последнего результативного действия Погба не было больше года.

Напомним, что Погба вернулся в "Ювентус" из "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года как свободный агент. =