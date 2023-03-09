Погба не попал в заявку "Ювентуса" на матч Лиги Европы по необычной причине

Хавбек “Ювентуса” Поль Погба не попал в заявку на первую игру 1/8 финала Лиги Европы с “Фрайбургом”.

По информации журналиста Джованни Альбанезе, к французу применили дисциплинарное наказание за опоздание на тренировку.

Интересно, что лишь 1 марта Погба вернулся на поле впервые за 280 дней.

Напомним, что игра с “Фрайбургом” состоится сегодня, 9 марта, в Италии. Начало встречи в 22:00.