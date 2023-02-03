Погба может покинуть "Ювентус" досрочно

“Ювентус” готов попрощаться с хавбеком Полем Погба.

Как сообщает Daily Mail, в клубе готовы или продать француза, или расторгнуть с ним контракт.

Напомним, что Погба вернулся в “Ювентус” прошлым летом. Несмотря на это, он так и не сыграл ни одного матча из-за травмы мениска.

Контракт француза с клубом рассчитан до 2026 года.