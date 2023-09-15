Погба и его адвокаты будут доказывать, что игрок принял допинг случайно

Адвокаты французского футболиста Поля Погба будут пытаться доказать, что игрок случайно принял запрещенное вещество, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Если адвокатам удастся это доказать, француз сможет рассчитывать на менее строгую дисквалификацию, то есть менее двух лет.

Напомним, что француз сдал положительный допинг-тест после матча первого тура итальянской Серии А по "Удинезе".

В анализах Погбы специалисты заметили повышенный уровень тестостерона. Сразу после обвинений бывший игрок сборной Франции заявил, что использование допинга было непреднамеренным, и причиной его наличия в организме был прием пищевой добавки, прописанной американским врачом.

Однако он мог избежать положительной попытки допинга. Он бы не принял запрещенные вещества, прочитай инструкцию к американскому препарату, который он принимал. Если вину Погба докажут, то 30-летний полузащитник может быть дисквалифицирован сроком от двух до четырех лет.

В связи с громким скандалом "Ювентус" уже рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с французским футболистом. Была информация, что игроку уже не платят зарплату.