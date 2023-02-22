Погба близок к возвращению на поле: он не играл с апреля

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба начал тренироваться с основной группой футболистов.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, игрок сборной Франции завершил курс реабилитации после очередной травмы.

При этом точно известно, что француз не сыграет в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с “Нантом”.

Ожидается, что Погба появится на поле в следующем туре Серии А против "Торино".

Напомним, что свой последний официальный матч хавбек провел еще в апреле прошлого года в составе “МЮ”.