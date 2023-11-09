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Почти максимальный балл у Гризманна. Опубликована команда недели в Лиге чемпионов

Новости футбола Сегодня, 05:31
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Почти максимальный балл у Гризманна. Опубликована команда недели в Лиге чемпионов Фото: твиттер Атлетико

Статистические порталы поставили оценки футболистам, принимавшим участие в матчах четвертого тура Лиги чемпионов.

По мнению специалистов порталов SofaScore и FourFourTwo, лучшим вратарем недели стал украинский страж ворот мадридского “Реала” Андрей Лунин. Интересно, что он появился на поле из-за стечений обстоятельств, так как первый номер Кепа Аррисабалага получил повреждение на разминке.

По версии SofaScore украинец наиграл на 8,2 балла, а WhoScored поставил ему 8,5 балла.

Кроме того, в обе сборные попал защитник дортмундской “Боруссии” Матс Хуммельс, ему поставили одинаковый бал - 8,1. Также в обе символические команды попали вингер “Арсенала” Бакайо Сака (8,9 и 8,7), форвард “Атлетико” Альваро Мората (9,0 и 9,7), вингер “Атлетико” Антуан Гризман (9,8 и 9,5) и вингер “Реал Сосьедад” Микель Мерино (8,5 и 9,0).

Ранее мы также писали о том, кто из футболистов номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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