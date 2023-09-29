Почеттино заявил, что у него есть план развития Челси

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признался, что уверен в будущем лондонского клуба.

По словам аргентинского тренера, сейчас он и его команда работают над развитием и реализацией плана по перестройке “Челси”.

"У нас уже был готовый план, и мы усердно работаем над его развитием. В "Тоттенхэме" я также согласовывал план с руководством клуба. Когда я присоединился к "Челси", план уже начал давать результаты, и теперь я являюсь неотъемлемой частью этой стратегии.

Каждый может высказывать свое мнение о правильности этого плана, но я настоятельно верю в наш проект. Все, что нам нужно, - это время, чтобы изменить восприятие", - цитирует слова Почеттино портал Goal.

Напомним, что в новом сезоне АПЛ "Челси" выиграл всего один матч из шести.

Сейчас подопечные Почеттина идут на 14-м месте турнирной таблицы с пятью набранными очками. Прошлым летом команда потратила 462 млн на новых игроков, однако пока выступления “аристократов” оставляют желать лучшего.