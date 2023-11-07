Почеттино высказался о разгромной победе Челси

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о крупной победе своей команды в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (4:1).

Напомним, что “шпоры” до поражения были на первом месте турнирной таблицы, однако теперь опустились на второе место.

«Нужно учитывать, что мы сыграли на 22 минуты больше, чем планировали изначально. Это была потрясающая игра, и мы встретились с командой, которая была полностью уверена в себе.

Нам нужно было поднять уверенность, и для нас это была важная победа. Нам пришлось анализировать игру по-разному, но мы заставили их ошибаться, и команда показала хороший характер.

Очень рад тому, что мы выиграли игру и добились того, чего хотели», — приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, что после 11 туров чемпионата Англии «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. У “шпор” второе место и 26 очков.