Почеттино высказался о проблемах Челси

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", высказал свои мысли о поражении своей команды в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы".

Игра проходила на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, и гости одержали победу со счётом 1:0.

"Дайте мне время, потому что я не видел владельцев после игры. Конечно, они разочарованы, но в то же время они должны поддержать наш план".

После шести туров "Челси" занимает 14-е место в таблице чемпионата Англии, набрав пять очков. Команда не смогла победить в трёх последних матчах в АПЛ - два поражения и ничья.

В следующем туре "Челси" сыграет с "Фулхэмом" 2 октября.

Интересно, что “Челси” проиграл второй матч подряд. До этого было поражения дома от “Ноттингем Форест”. Тогда “синие” уступили со счетом 0:1.

В прошлом сезоне команда также выступала очень провально. По итогам первенства они заняли лишь 12-е место и остались без еврокубков.