EN EN NG NG
Главная Новости Почеттино высказался о первой победе Челси под его руководством

Почеттино высказался о первой победе Челси под его руководством

Новости футбола Сегодня, 05:00
Почеттино высказался о первой победе Челси под его руководством Фото: твиттер Челси

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино накануне привел свою команду к первому триумфу в сезоне.

После игры 3-го тура чемпионата Англии против “Лутон Таун” аргентинский наставник поделился своими впечатлениями.

«Я очень доволен и рад за игроков и болельщиков. Эта победа была заслуженной, и мы отлично сыграли. Я счастлив, потому что первая победа всегда очень важна, она придает команде уверенности и веры в то, что мы делаем», - сказал Почеттино в интервью для BBC.

Встреча, которая проходила в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды. До этого в активе “Челси” было лишь одно очко после двух матчей.

Отметим, что Почеттино пришел в лондонский клуб в мае 2023 года. На должности наставника команды он заменил Фрэнка Лэмпарда, который исполнял обязанности главного тренера "аристократов".

В прошлом сезоне “синие” удивили всех своей игрой на внутренней арене и полностью провалили сезон. Первенство АПЛ они завершили в нижней части турнирной таблицы и впервые за долгое время не вышли в еврокубки.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси
Популярные новости
Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии Новости футбола Вчера, 16:31 Роналду и Мане принесли Аль-Наср разгромную победу в чемпионате Саудовской Аравии
Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро Новости футбола Вчера, 00:00 Манчестер Сити купил форварда сборной Бельгии за 60 млн евро
Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов Новости футбола 24 авг 2023, 11:43 Аль-Наср Роналду купил победителя Лиги чемпионов
Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха Новости футбола 24 авг 2023, 08:17 Телеведущая телеканала Sky Sports восхитила сети фото с отдыха
Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов Новости футбола 23 авг 2023, 01:00 Криштиану Роналду устроил истерику во время матча азиатской Лиги чемпионов
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 06:00 Месси рискует пропустить важный матч Новости футбола Сегодня, 05:00 Почеттино высказался о первой победе Челси под его руководством Новости футбола Сегодня, 04:00 Месси нанял личного телохранителя: он бегает по бровке во время матчей Новости футбола Сегодня, 03:00 Ди Мария признался, что мог не перейти в "Бенфику" Новости футбола Сегодня, 01:50 Маркос Алонсо отказывается покидать Барселону Новости футбола Сегодня, 01:35 Фенербахче объявил о переходе вратаря сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 01:20 Чемпион Европы португалец Моутинью нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 00:50 Серхио Рамос может перейти в турецкий топ-клуб Новости футбола Сегодня, 00:00 Бавария объявила о переходе вратаря сборной Израиля Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Вулверхэмптон 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бирмингем - Плимут 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич - Лидс Юнайтед 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Миллуол - Сток Сити 26 августа 2023 года