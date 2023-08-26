Почеттино высказался о первой победе Челси под его руководством

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино накануне привел свою команду к первому триумфу в сезоне.

После игры 3-го тура чемпионата Англии против “Лутон Таун” аргентинский наставник поделился своими впечатлениями.

«Я очень доволен и рад за игроков и болельщиков. Эта победа была заслуженной, и мы отлично сыграли. Я счастлив, потому что первая победа всегда очень важна, она придает команде уверенности и веры в то, что мы делаем», - сказал Почеттино в интервью для BBC.

Встреча, которая проходила в Лондоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу столичной команды. До этого в активе “Челси” было лишь одно очко после двух матчей.

Отметим, что Почеттино пришел в лондонский клуб в мае 2023 года. На должности наставника команды он заменил Фрэнка Лэмпарда, который исполнял обязанности главного тренера "аристократов".

В прошлом сезоне “синие” удивили всех своей игрой на внутренней арене и полностью провалили сезон. Первенство АПЛ они завершили в нижней части турнирной таблицы и впервые за долгое время не вышли в еврокубки.