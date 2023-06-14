Почеттино выбрал основного вратаря "Челси" на следующий сезон

Главный тренер лондонского “Челси” Маурисио Почеттино определился с основным вратарем команды на следующий сезон, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, аргентинский специалист рассчитывает в качестве первого номера на испанского вратаря Кепу Аррисабалагу. При этом, лондонцы готовы продать сенегальского голкипера Эдуара Менди.

В прошлом сезоне 28-летний Аррисабалага провел за “Челси” 39 матчей во всех турнирах и пропустил 45 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.