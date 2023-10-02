Почеттино рассказал, как относится к Мудрику и назвал его уникальным

Тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о том, как проходит адаптация украинского нападающего Михаила Мудрика.

Аргентинский тренер считает, что вингер сборной Украины является уникальным игроком, а его адаптация представляет собой интересный вызов для него и тренерского штаба.

"Этот футболист обладает большим талантом, но требуется постепенная работа с ним. Культура Мудрика и все остальное значительно отличаются от латиноамериканской культуры. В настоящее время он старается быть более открытым, активно участвовать не только на поле, но и за его пределами.

Мы видим, что Мудрик прилагает огромные усилия, чтобы лучше интегрироваться в команду и понять, что значит играть как часть коллектива", - приводит слова тренера Evening Standard.

Напомним, что украинский футболист перебрался в Англию в 2023 году, а его контракт с клубом рассчитан до 2031 года. За него донецкий “Шахтер” получит около 100 миллионов евро. Почти за год игры в “Челси” пока Мудрик не забил ни одного гола.