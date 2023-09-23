Почеттино рассказал, что является причиной травм в Челси

Маурисио Почеттино считает, что Челси необходимо оценить свои проблемы с физической подготовкой на фоне большого списка травм.

В настоящее время у «синих» девять игроков либо травмированы, либо восстанавливаются после повреждений. Среди новичков, прибывших на "Стэмфорд Бридж" в этом сезоне, Ромео Лавиа и Кристофер Нкунку еще не вышли на поле в официальных матчах за клуб.

Выступая перед журналистами, Почеттино заявил, что, хотя он полностью верит в способности медицинского персонала клуба, он выразил обеспокоенность по поводу проблем с физической подготовкой команды и заявил, что им следует быть осторожными в своем подходе.

«Перед началом сезона, мы сделали все, чтобы попытаться получить четкое представление о том, почему в прошлом сезоне было слишком много травм. Дело не в методологии, дело не в людях, работающих в медицинском или тренерском штабе. Я думаю, нам нужно уважать эти отделы команды. Они очень хорошие профессионалы, квалифицированные люди, и именно поэтому они работают в нашем клубе. Но иногда такое случается, иногда есть некоторый риск. Тогда, конечно, не везет. У нас есть травмы, которые могут произойти в одном сезоне. Или, может быть, в двух. Но это происходит из-за разных ситуаций, которые никто не может контролировать. Некоторые игроки говорят: «Нам нужно уделять больше внимания тому или иному моменту». Но это невезение».

Также он привел в пример травмированного игрока Кристофера Нкунку, который получил повреждение в первом контрольном матче команды текущего сезона.

«Кристофер в игре против Дортмунда, это был пенальти, это был подкат, и он вывихнул колено. Он выбыл из игры на три или четыре месяца. Это было в начале игры, он не устал и был полон энергии, но это произошло. Так почему нам нужно сделать то или это? Организация в футболе, и не только в футболе – суперпрофессиональная. Мы должны уважать это и проявлять больше понимания ко всем в клубе. Иногда такое случается. Это как в обычной жизни. Некоторые люди страдают от чего-то. Нам нужно быть осторожными в оценке этой ситуации»

На данный момент Челси выиграл всего один из первых пяти матчей и занимают четырнадцатое место в Премьер-лиге.