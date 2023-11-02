Почеттино расхвалил игрока Челси и назвал его одним из лучших в мире

Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", восхищается игрой защитника своей команды Риса Джеймса.

По словам аргентинского тренера, игрок сборной Англии является важным для команды и одним из лучших крайних защитников в мире.

“Хотя у меня есть желание дать Джеймсу возможность играть полные 90 минут, но важно быть осторожным и постепенно восстанавливать форму игрока. Я уверен, что Джеймс справится с требованиями, предъявляемыми к нему”, - сказал специалист.

Напомним, что Рис Джеймс является воспитанником "Челси" и в текущем сезоне принял участие лишь в четырех матчах, так как большую часть времени пропустил из-за травмы. Результативными действиями молодой футболист пока не отмечался.

Отметим, что контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста на данный момент составляет около 55 миллионов евро.