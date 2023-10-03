Почеттино признался, почему заменил Мудрика после его дебютного гола

Аргентинский наставник лондонского “Челси” Маурисио Почеттино рассказал о том, по какой причине в перерыве матча с “Фулхэмом” он заменил украинского футболиста Михаила Мудрика.

Команды встречались в седьмом туре чемпионата Англии и “синие” победили со счетом 2:0 в пользу "Челси". В этой игре Мудрик забил свой первый гол за лондонский клуб и его замена в перерыве стала удивлением для многих.

Тренер после игры признался, что на самом деле у футболиста было повреждение.

“У Михаила были неприятные ощущения в квадрицепсе, которые нам необходимо было оценить. Он не чувствовал себя комфортно, чтобы вернуться на поле и продолжать играть. Мы надеемся, что это не станет серьезной проблемой, и он сможет быть в основной обойме футболистов на следующей неделе”, - сказал он.

Мудрик играет за лондонский клуб с зимы 2023 года. В новом сезоне он семь раз появлялся на поле и записал на свой счет один гол.