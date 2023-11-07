Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино пожаловался на систему VAR.

Напомним, что вчера его команда в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги победила на выезде лидера турнирной таблицы “Тоттенхэм” со счетом 4:1.

«Очень многие тренеры хотели получить систему VAR. А теперь, когда она работает против них, они говорят: «Ох, нет, это позор, это так сложно».

Я сейчас не намекаю на Артету, нет, не о нём», — приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что когда счет был 2:1 в пользу «Челси» «шпоры» забили гол, играя в меньшинстве. При этом арбитр после просмотра повтора не засчитал взятие ворот из-за находившегося в положении вне игры Эрика Дайера.

Интересно, что у “Тоттенхэма” поражение от «Челси» стало первым в этом сезоне АПЛ. Теперь команда опустилась на второе место турнирной таблицы.

В то же время “Челси” идет на 10-й строчке.