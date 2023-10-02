Почеттино после победы над Фулхэмом: У Челси потрясающая команда

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победный матч с «Фулхэмом» (2:0).

«Нам важно укрепить уверенность в себе. Игра была очень хорошей, я рад за игроков, и в итоге мы получили то, что заслуживали. В любой команде, когда возникают проблемы с травмами, подобные тем, что есть у нас, это может сказаться на результатах, но мы старались не использовать это в качестве оправдания. Это потрясающая команда, она очень талантлива», – сказал Маурисио Почеттино в эфире ВВС.