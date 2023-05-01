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Почеттино попросил "Челси" купить звезду "Баварии"

Новости футбола Сегодня, 16:42
Почеттино попросил "Челси" купить звезду "Баварии" Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Аргентинец Маурисио Почеттино, который, скорее всего, возглавит “Челси”, попросил лондонский клуб купить нападающего мюнхенской “Баварии” и сборной Сенегала Садио Мане, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, немецкий клуб готов продать форварда, который ударил в лицо одноклубника вингера Лероя Сане. Немцы хотят получить за африканца 35 миллионов евро.

Напомним, что ранее Мане много лет играл за “Ливерпуль”.

В нынешнем сезоне 31-летний Мане провел за “Баварию” 35 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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