Почеттино попросил "Челси" купить чемпиона мира-2022

Лондонский “Челси” проявляет интерес к нападающему римской “Ромы” и сборной Аргентины Пауло Дибале, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает новый главный тренер “Челси” Маурисио Почеттино.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте 29-летнего Дибалы с “Ромой” для зарубежных клубов составляет 12 миллионов евро.

Дибала выступает за “Рому” с лета 2022 года. Он перешел из туринского “Ювентуса" на правах свободного агента. В прошлом сезоне форвард провел за “Рому” 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Ранее аргентинец также играл за “Институто” и “Палермо”.

Дибала с 2015 года играет за сборную Аргентины. Всего за аргентинскую национальную команду он провел 38 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач. Чемпион мира-2022, победитель Финалиссимы-2022.