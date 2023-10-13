Почеттино пообещал изменения в игре Челси

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино выразил свое мнение о выступлениях команды в текущем сезоне АПЛ.

Команда как и в прошлом сезоне выглядит очфень невнятно, теряя очки с аутсайдерами. В последних двух матчах “синие” праздновали победу, что дает надежды на исправление ситуации.

Уверен в этом и аргентинский тренер.

"Я уверен, что мы достигнем успеха. Это просто вопрос времени. Нам нужно сохранять спокойствие и оценивать наших игроков и команду. Я думаю, что мы продолжаем расти", - сообщил Почеттино, цитируя журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

7 октября состоялся матч 8-го тура Английской Премьер-лиги между "Бернли" и "Челси". Команда Маурисио Почеттино обыграла скромного соперника со счетом 4:1.

В текущем чемпионате "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 11 очков после 8 туров. В прошлом сезоне “Челси” финишировал в нижней части турнирной таблицы, что стало самым плохим результатом за последние десятки лет.