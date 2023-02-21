Почеттино отказался возглавить английский топ-клуб

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино отказался возглавить “Челси”, сообщает 90min.

По сведениям источника, английский клуб приступил к поиску нового тренера, который заменит нынешнего наставника Грэма Поттера. Впрочем, Почеттино ответил “аристократом” отказом. Возможной причиной такого решения аргентинца является его работа в прошлом с “Тоттенхэмом”.

50-летний Почеттино с лета 2022 года является безработным после отставки из ПСЖ. Ранее он также тренировал “Эспаньол” и “Саутгемптон”.

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