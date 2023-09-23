Почеттино объяснил, зачем ему в офисе нужны лимоны

По информации The Guardian Почеттино держит в своем офисе миску с лимонами, чтобы поглотить негативную энергию. Его спросили, когда Челси начнет ощущать преимущества.

«Они начали работать после двух лет в «Тоттенхэме. Дайте время лимонам. Это то, во что мы все верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, вам нужно реализовать все, во что вы верите.

Сегодня у меня в офисе есть желтые, зеленые, разных видов. Из Испании, из Италии. Не хочу врать, есть большая коробка лимонов. Я всегда думал, что желтые лимоны работают намного лучше, чем зеленые, но теперь я верю в любой цвет – любой цвет может помочь. Если бы я мог получить синий лимон, было бы еще лучше», - сказал Почеттино.

Разгорелся спор о том, является ли зеленый лимон на самом деле лаймом. Маурисио ответил, что лайм – это не лимон, а возможно его брат.

Напомним, что аргентинец возглавил «синих» перед началом этого сезона. Под его руководством команда набрала 5 очков в 5 поединках Премьер Лиги и пока находится во второй половине турнирной таблицы.