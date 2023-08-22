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Почеттино назвал главную проблему Мудрика

Новости футбола Сегодня, 07:00
Почеттино назвал главную проблему Мудрика Почеттино назвал главную проблему Мудрика

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил игру украинского вингера Михаила Мудрика в последней игре лондонского клуба. В минувшие выходные украинец провел 45 минут на поле в матче против “Вест Хэма”, в котором его команда проиграла со счетом 1:3.

По словам аргентинского наставника, у Мудрика есть большое будущее, но сейчас ему главное добиться доверия со стороны тренерского штаба.

"Мудрик думает о том, как забить первый гол? Ему дали в этом матче 45 минут. Я считаю, что это еще слишком молодой игрок, которому мы должны доверять. Тренерскому штабу и команде сейчас главное установить хорошие отношения с ним.

У этого футболиста есть уникальные качества и талант. Ему потребуется лишь время, чтобы лучше наладить взаимопонимание с командой и научиться играть так, как мы ожидаем", — цитирует Почеттино Football London.

В новом сезоне английской Премьер-лиги Мудрик дважды появлялся на поле, но пока отличиться голами или результативными передачами не смог.

Контракт футболиста сборной Украины с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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