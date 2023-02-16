Почеттино может вновь возглавить "Тоттенхэм"

Новым главным тренером лондонского “Тоттенхэма” может вновь стать Маурисио Почеттино, сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, руководство английского клуба рассматривает вариант с возвращением аргентинского специалиста. Он может заменить нынешнего наставника Антонио Конте, который, скорее всего, откажется продлевать с клубом контракт, истекающий летом 2023 года.

50-летний Почеттино тренировал “Тоттенхэм” с 2014 по 2019 годы. Под его руководством лондонский клуб дошел до финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019, но проиграл “Ливерпулю” (0:2).

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