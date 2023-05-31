Почеттино может выгнать 15 игроков "Челси"

После активности на трансферном рынке состав "Челси" может устроить массовую чистку состава.

По данным источника, новый главный тренер команды Маурисио Почеттино может указать “на двери” 15 игрокам клуба, так как они не соответствуют планам аргентинского наставника.

Отмечается, что точно клуб не расстанется с Мэйсоном Маунтом.

В список на потенциальный уход в свою очередь тренер включил Обамеянга, Зиеша, Пулишича, Менди, Хадсона-Одои, Кулибали, Аспиликуэту, Канте, Ковачича, Галлахера, Чалобу, Лофтус-Чика, Маунта, Фелиша и Закарию.