Почеттино хочет провернуть топ-трансфер для "Челси"

Будущий тренер “Челси” Маурисио Почеттино продолжает искать варианты усиления команды на новый сезон.

В обновленный состав он хотел бы включить полузащитника "Барселоны" Гави.

Как сообщил инсайдер Луис Мигельсанц, в то же время для 18-летнего испанца приоритетом остается играть за "Барселону".

Он хочет продолжать выступать за команду, даже если Лионель Месси вернется, а конкуренция в “Барселоне” вырастет.