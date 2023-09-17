Почеттино: Дайте нам время

Менеджер Челси Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов перед воскресным гостевым матчем с Борнмутом в рамках пятого тура Английской Премьер Лиги.

Среди прочьего, у специалиста спросили его мнение на счет трансферной политики клуба и трудностей с адаптацией новых игроков.

«Яркий пример рискованной трансферной политики — это Реал Мадрид, который в свое время заплатил за одного игрока огромную сумму денег. Его звали Зинедин Зидан.

Он был впечатляющим футболистом до того, как переехал в Испанию, но через полгода после этого трансфера вы могли бы спросить болельщиков Реала о его игре, а они бы вам ответили: «Зачем мы его купили?».

Через сколько он заиграл? Семь-восемь месяцев? А Зинедину тогда было уже где-то 26-27 лет.

Так что, когда вы берете футболиста 18, 19, 20 или 21-го года, то будьте осторожны — дайте ему время. Вы должны быть готовыми ждать и проявлять терпение. Футболисты — не машини», - сказал на пресс-конференции наставник «синих».

Напомним, что в бытность игроком аргентинец сделал себе имя выступая за Эспаньол. Потом были ПСЖ и Бордо. А в качестве главного тренера, помимо вышеупомянутых Эспаньола и ПСЖ, Маурисио успел поработать в Саутгемптоне и Тоттенхэме, с которым добирался до финала Лиги Чемпионов.

На данный момент Челси пока идет во второй части турнирной таблицы имея в своем активе 4 очка. Сегодня «синие» будут противостоять в гостях Борнмуту, начало в 15:00 по среднеевропейскому времени.