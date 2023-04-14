Почему подрались Мане и Сане: журналист назвал причину

Журналисты выяснили детали конфликта между форвардом "Баварии" Садьо Мане и его одноклубником Лероем Сане.

Как пишет инсайдер Папа Махмуд Гуйе, немецкий хавбек оскорбил сенегальца, назвав его "черным дерьмом".

К слову, позже Сане пожалел о своих высказываниях и принес извинения.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел после первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:3). Африканский игрок накинулся на одноклубника в раздевалке с кулаками.