Амбициозные цели Профессиональной лиги Саудовской Аравии стали ясны после подписания Криштиану Роналду. После перехода португальца в аравийский клуб произошло еще много громких подписаний в Саудовской Аравии, и в клубы этой страны перешли многие именитые игроки, в том числе Марез, Бензема, Неймар, Мане, Хендерсон, Фофана и прочие.

Президент профессиональной лиги Саудовской Аравии Карло Нора предположил, что Саудовская профессиональная лига все еще может быть заинтересована в подписании Томаса Мюллера в качестве свободного агента из мюнхенской Баварии следующим летом.

«Томас Мюллер отправится в Саудовскую Аравию в качестве свободного агента в 2024 году? Почему бы и нет. Нет абсолютно никаких причин, по которым кто-то хочет уйти со своих команд. Мы будем рады любому, кто может повысить ценность и качество лиги».

Согласно отчету Bavarian Football Works, Томас Мюллер, отклонил летнее трансферное предложение Саудовской профессиональной лиги. Еще неизвестно, удастся ли какому-либо клубу заручиться поддержкой Мюллера со второй попытки.

Томас Мюллер является настоящим «ветераном» Баварии. За мюнхенский клуб он играет с 2007 года и провел 671 матч забив 235 голов. Вместе с Баварией игрок завоевал 34 трофея.