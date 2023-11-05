Побит рекорд НХЛ по общей результативности матчей

Сегодня состоялся очередной игровой день в НХЛ, в котором было сыграно пятнадцать матчей. По итогам всех игр команды суммарно забили 114 голов, включая победные броски в серии буллитов. Этот результат является рекордным для НХЛ.

Ранее самым результативным днем в НХЛ было 29 апреля 2022 года, тогда команды сумели закинуть 104 шайбы в ворота соперников.

Примечательно, что в число девяти последних самых результативных дней попало семь дней за последние два сезона.

Самыми крупными результатами за сегодняшний игровой день стали победы Тампа-Бэй в матче с Оттавой (6:4), Сент-Луиса над Монреалем (6:3), Баффало над Торонто (6:4), Детройта над Бостоном (5:4), Миннесоты над Рейнджерс (5:4Б), Калгари над Сиэтлом (6:3), Питтсбурга над Сан-Хосе (10:2) и Вегаса над Колорадо (7:0).

Питсбург закинул в ворота Сан-Хосе десять шайб, такой результативности они последний раз добивались полтора года назад, когда сумели закинуть в ворота Детройта одиннадцать шайб, при чем соперники им также ответили двумя голами.