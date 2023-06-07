Победитель Лиги Конференций определился на 90-й минуте

В финальном матче Лиги Конференций лондонский “Вест Хэм” обыграл “Фиорентину” из Флоренции со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.

Победу английскому клубу принесли голы Саида Бенрахмы и Джеррода Боуэна. У итальянцев гол забил Джакомо Бонавентура.

“Фиорентина” Италия – “Вест Хэм” Англия - 1:2 (0:0)

Голы: Бенрахма, 62 (с пенальти) - 0:1, Бонавентура, 67 - 1:1, Боуэн, 90 - 1:2

“Фиорентина”: Терраччано, Додо, Миленкович, Раньери (Игор Жулио, 84), Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора (Барак, 90), Гонсалес, Йович (Артур, 46), Куаме (Сапонара, 62).

“Вест Хэм”: Ареоля, Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Эмерсон, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма (Форнальс, 76), Боуэн, Антонио (Огбонна, 90).