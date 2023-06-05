Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера": результаты 38-го тура Серии А

Состоялись матчи заключительного, 38-го тура, чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Ювентуса", "Милана" и “Интера” над “Удинезе”, “Вероной” и “Торино”.

“Милан” – “Верона” - 3:1 (1:0)

Голы: Жиру, 45 (с пенальти) - 1:0, Фараони, 72 - 1:1, Леау, 85 - 2:1, Леау, 90 - 3:1

“Удинезе” – “Ювентус” - 0:1 (0:0)

Гол: Кьеза, 68 - 0:1

“Наполи” – “Сампдория” - 2:0 (0:0)

Голы: Осимхен, 64 (с пенальти) - 1:0, Симеоне, 85 - 2:0

“Торино” – “Интер” - 0:1 (0:1)

Гол: Брозович, 37 - 0:1

“Эмполи” – “Лацио” - 0:1 (0:0)

Голы: Романьоли, 48 - 0:1, Альберто, 90 - 0:2

“Рома” – “Специя” - 2:1 (1:1)

Голы: Николау, 6 - 0:1, Залевски, 43 - 1:1, Дибала, 90 (с пенальти)

“Сассуоло” – “Фиорентина” - 1:3 (0:0)

Голы: Артур, 46 - 0:1, Берарди, 71 (с пенальти) - 1:1, Сапонара, 79 - 1:2, Гонсалес, 83 - 1:3

“Лечче” – “Болонья” - 2:3 (1:0)

Голы: Банда, 17 - 1:0, Арнаутович, 58 - 1:1, Зиркзее, 81 - 1:2, Уден, 88 - 2:2, Фергюсон, 90 - 2:3

“Аталанта” – “Монца” - 5:2 (2:0)

Голы: Копмейнерс, 12 - 1:0, Копмейнерс, 45 - 2:0, Кольпани, 51 - 2:1, Хейлунд, 74 - 3:1, Копмейнерс, 79 - 4:1, Петанья, 81 - 4:2, Муриэль, 90 - 5:2

“Кремонезе” – “Салернитана” - 2:0 (1:0)

Голы: Буонаюто, 25 - 1:0, Тсаджу, 88 - 2:0

Положение команд: “Наполи” - 90, “Лацио” - 74, “Интер” - 72, “Милан” - 70, “Аталанта” - 64, “Рома” - 63, “Ювентус” - 62, “Фиорентина” - 56, “”Болонья" - 54, “Торино” - 53, “Монца" - 52, “Удинезе” - 46, “Сассуоло” - 45, “Эмполи” - 43, “Салернитана” - 42, “Лечче” - 36, “Специя”, “Верона” - 31, “Кремонезе” - 27, “Сампдория” - 19.