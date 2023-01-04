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Победы "Ювентуса", "Милана" и "Интера", поражение "Наполи": результаты 16-го тура Серии А

Новости футбола Сегодня, 16:51
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 16-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы “Ювентуса” и “Милана” над “Кремонезе” и “Салернитаной”, а также успех “Интера” в поединке с “Наполи”.

“Кремонезе” – “Ювентус” - 0:1 (0:0)
Гол: Милик, 90 - 0:1

“Интер” – “Наполи” - 1:0 (1:0)
Гол: Джеко, 56 - 1:0

“Салернитана” – “Милан” - 1:2 (0:2)
Голы: Рафаэл Леау, 10 - 0:1, Тонали, 15 - 0:2, Бонаццоли, 83 - 1:2

“Рома” – “Болонья” - 1:0 (1:0)
Гол: Пеллегрини, 6 (с пенальти) - 1:0

“Лечче” – “Лацио” - 2:1 (0:1)
Голы: Иммобиле, 14 - 0:1, Эспето, 57 - 1:1, Коломбо, 71 - 2:1

“Специя” – “Аталанта” - 2:2 (2:0)
Голы: Джаси, 8 - 1:0, Нзола, 31 - 2:0, Хейлунд, 77 - 2:1, Пашалич, 90+3 - 2:2

“Сассуоло” – “Сампдория” - 1:2 (0:2)
Голы: Габбьядини, 25 - 0:1, Ауджелло, 28 - 0:2, Берарди, 64 (с пенальти) - 1:2

“Торино” – “Верона” - 1:1 (0:1)
Голы: Джурич, 45 - 0:1, Миранчук, 64 - 1:1

“Фиорентина” – “Монца” - 1:1 (1:0)
Голы: Кабрал, 19 - 1:0, Карлос Аугусто, 61 - 1:1

“Удинезе” – “Эмполи” - 1:1 (0:1)
Голы: Бальданци, 3 - 0:1, Перейра, 70 - 1:1

Положение команд: "Наполи" - 41, "Милан" - 36, "Ювентус" - 34, "Интер" - 33, "Лацио", "Рома" - 30, "Аталанта" - 28, "Удинезе" - 25, "Торино" - 22, "Фиорентина" - 20, "Болонья" - 19, "Лечче", "Эмполи" - 18, "Салернитана", "Монца" - 17, "Сассуоло" - 16, "Специя" - 14, "Сампдория" - 9, "Кремонезе" - 7, "Верона" - 6.

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эксперт Dailysports Сасько Инга эксперт Dailysports
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