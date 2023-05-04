Победы "Шахтера" и "Динамо", феерия "Днепра-1": результаты 24-го тура УПЛ

Состоялись матчи 24-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить победы “Шахтера”, “Динамо” и “Зари” над “Минаем”, “Ворсклой” и “Вересом”, а также разгромную победу “Днепра-1” над “Металлистом”.

“Шахтер” – “Минай” – 1:0 (1:0)

Гол: Траоре, 12 - 1:0

“Днепр-1” – “Металлист” – 5:0 (3:0)

Голы: Пеглоу, 33 - 1:0, Пеглоу, 40 - 2:0, Гуцуляк, 43 - 3:0, Подлепенец, 76 - 4:0, Пеглоу, 90+4 - 5:0

“Ворскла” – “Динамо” – 1:2 (1:1)

Голы: Степанюк, 13 – 1:0, Ванат, 24 - 1:1, Бенито, 48 - 1:2

“Львов” - “Александрия” - 0:1 (0:1)

Гол: Сигеев, 12 - 0:1

“Черноморец” - “Колос” - 3:0 (1:0)

Голы: Бадибанга, 7 - 1:0, Алефиренко, 58 - 2:0, Демченко, 72 - 3:0

“Заря” - “Верес” - 1:0 (0:0)

Гол: Имереков, 53 - 1:0

“Ингулец” - “Кривбасс” - 0:0

“Металлист 1925” - “Рух” - 0:0

Положение команд: "Шахтер" - 59, "Днепр-1" - 54 (23), "Заря" - 52, "Динамо" - 47, "Александрия" - 37 (23), "Кривбасс" - 32, "Ворскла", "Колос" - 30, "Металлист 1925", "Ингулец" - 27, "Черноморец" - 26, "Верес" - 24, "Минай" - 23, "Рух" - 21, "Металлист" - 19, "Львов" - 13.

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