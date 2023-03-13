Победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты 17-го тура чемпионата Украины

Состоялись матчи 17-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари" над “Кривбассом”, “Днепром-1” и “Львовом”.

“Кривбасс” - “Шахтер” - 0:3 (0:0)

Голы: Судаков, 58 - 0:1, Келси, 80 - 0:2, Швед, 84 - 0:3

“Днепр-1” – “Динамо” – 0:1 (0:1)

Гол: Буяльский, 41 - 0:1

“Заря” - “Львов” - 3:1 (1:0)

Голы: Русин, 34 - 1:0, Имереков, 54 - 2:0, Булеца, 70 - 3:0, Бугай, 87 - 3:1

"Минай" - "Александрия" - 1:1 (1:0)

Голы: Витенчук, 2 - 1:0, Третьяков, 84 - 1:1

"Ингулец" - "Металлист" - 2:1 (1:0)

Голы: Одарюк, 28 - 1:0, Малумандсоко, 63 - 1:1, Одарюк, 77 - 2:1

"Черноморец" - "Металлист 1925" - 1:1 (1:1)

Голы: Алефиренко, 9 - 1:0, Вачиберадзе, 19 - 1:1

"Верес" - "Ворскла" - 2:2 (0:1)

Голы: Сефери, 25 - 0:1, Кравец, 48 (автогол) - 1:1, Гайдучик, 60 - 2:1, Сефери, 85 (с пенальти) - 2:2

"Рух" - "Колос" - 0:1 (0:0)

Гол: Ореховский, 64 - 0:1

Положение команд: "Шахтер" - 39 (16), "Днепр-1" - 36 (16), "Заря" - 34 (17), "Динамо" - 33 (17), "Александрия" - 27 (16), "Колос" - 23 (17), "Кривбасс" - 21 (17), "Металлист 1925" - 20 (17), "Ворскла" - 19 (17), "Ингулец" - 19 (16), "Верес" - 18 (17), "Рух" - 17 (16), "Металлист" - 16 (17), "Черноморец", "Минай" - 15 (17), "Львов" - 12 (16).

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