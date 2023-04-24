Победы "Реала" и "Барселоны", успех "Валенсии": результаты 30-го тура Ла Лиги

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить победы “Реала”, “Барселоны” и “Валенсии” над “Сельтой”, “Атлетико” и “Эльче”.

“Реал” – “Сельта” - 2:0 (1:0)

Голы: Асенсио, 42 - 1:0, Милитао, 48 - 2:0

“Барселона” – “Атлетико” - 1:0 (1:0)

Гол: Торрес, 44 - 1:0

“Мальорка” – “Хетафе” - 3:1 (0:1)

Голы: Майораль, 23 - 0:1, Ли Кан Ин, 56 - 1:1, Раильо, 64 - 2:1, Ли Кан Ин, 90 - 3:1

“Эльче” – “Валенсия” - 0:2 (0:2)

Голы: Лино, 19 - 0:1, Верду, 42 (автогол) - 0:2

“Альмерия” – “Атлетик” - 1:2 (0:1)

Голы: Уильямс, 9 - 0:1, Де Маркос, 56 - 0:2, Сентельес, 90 - 1:2

“Севилья” – “Вильярреал” - 2:1 (1:0)

Голы: Рафа Мир, 34 - 1:0, Пау Торрес, 55 - 1:1, Эн-Несири, 90 - 2:1

“Эспаньол” – “Кадис” - 0:0

“Осасуна” – “Бетис” - 3:2 (3:1)

Голы: Будимир, 6 - 1:0, Будимир, 11 - 2:0, Миранда, 16 - 2:1, Монкайола, 41 - 3:1, Родригес, 70 - 3:2

“Вальядолид” – “Жирона” - 1:0 (1:0)

Гол: Мончу, 24 - 1:0

“Реал Сосьедад” – “Райо Вальекано” - 2:1 (0:0)

Голы: Паласон, 57 - 0:1, Серлот, 59 - 1:1, Лежен, 81 (автогол) - 2:1

Положение команд: "Барселона" - 76, "Реал" - 65, "Атлетико" - 60, "Реал Сосьедад" - 54, "Бетис" - 48, "Вильярреал" - 47, "Атлетик" - 46, "Осасуна" - 41, "Райо Вальекано", "Мальорка" - 40, "Жирона", "Севилья" - 38, "Сельта" - 36, "Вальядолид" - 35, "Кадис" - 32, "Хетафе" - 31, "Альмерия", "Валенсия" - 30, "Эспаньол" - 28, "Эльче" - 13.

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