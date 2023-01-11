Победы ПСЖ и "Марселя", потери "Ланса" и "Монако": результаты 18-го тура Лиги 1

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победы ПСЖ и “Марселя” над “Анжером” и “Труа”. Кроме того, “Ланс” потерял очки в матче со “Страсбуром”, “Монако” не сумел одолеть “Лорьяна”.

“Брест” – “Лилль” - 0:0

“Нант” – “Лион” - 0:0

“Клермон” – “Ренн” - 2:1 (1:0)

Голы: Кье, 31 - 1:0, Калимуэндо, 74 - 1:1, Гастьен, 90 - 2:1

“Осер” – “Тулуза” - 0:5 (0:3)

Голы: Шаиби, 4 - 0:1, Руо, 33 - 0:2, ван ден Бомен, 41 (с пенальти) - 0:3, Абухляль, 75 - 0:4, Даллинга, 88 - 0:5

“Аяччо” – “Реймс” - 0:1 (0:1)

Гол: Мунеци, 3 - 0:1

“Труа” – “Марсель” - 0:2 (0:1)

Голы: Мбемба, 10 - 0:1, Верету, 46 - 0:2

“Страсбур” – “Ланс” - 2:2 (2:2)

Голы: Клод-Морис, 11 - 0:1, Прцич, 13 - 1:1, Гамейро, 16 - 2:1, Опенда, 33 - 2:2

ПСЖ – “Анжер” - 2:0 (1:0)

Голы: Экитике, 5 - 1:0, Месси, 72 - 2:0

“Ницца” – “Монпелье” - 6:1 (2:0)

Голы: Пепе, 15 - 1:0, Тюрам, 35 - 2:0, Пепе, 56 - 3:0, Делор, 75 - 4:0, Саванье, 80 - 4:1, Баркли, 82 - 5:1, Баркли, 85 - 6:1

“Лорьян” – “Монако” - 2:2 (0:0)

Голы: Эмболо, 61 - 0:1, Уаттара, 75 - 1:1, Моффи, 77 - 2:1, Бен-Йеддер, 90 - 2:2

Положение команд: ПСЖ - 47, "Ланс" - 41, "Марсель" - 39, "Ренн", "Монако" - 34, "Лорьян" - 32, "Лилль" - 31, "Лион", "Клермон" - 25, "Ницца", "Реймс" - 24, "Тулуза" - 22, "Труа", "Нант" - 18, "Монпелье" - 17, "Аяччо" - 15, "Брест" - 14, "Осер" - 13, "Страсбур" - 12, "Анжер" - 8.

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