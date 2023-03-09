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Победы "Фиорентины", "Вест Хэма" и "Ниццы": результаты Лиги Конференций 9 марта

Новости футбола Сегодня, 17:22
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Конференций. Стоит отметить победы "Фиорентины", "Вест Хэма" и "Ниццы" над “Сивасспором”, АЕКом и “Шерифом”.

АЕК Кипр – “Вест Хэм” Англия - 0:2 (0:2)
Голы: Антонио, 36 - 0:1, Антонио, 45 - 0:2

“Шериф” Молдова – “Ницца” Франция - 0:1 (0:1)
Гол: Амрауи, 45 - 0:1

“Андерлехт” Бельгия – “Вильярреал” Испания - 1:1 (0:1)
Голы: Тригерос, 28 - 0:1, Дрейер, 57 - 1:1

“Фиорентина” Италия – “Сивасспор” Турция - 1:0 (0:0)
Гол: Барак, 69 - 1:0

“Лех” Польша – “Юргорден” Швеция - 2:0 (1:0)
Голы: Милич, 39 - 1:0, Мархвиньски, 82 - 2:0

“Базель” Швейцария – “Слован” Словакия - 2:2 (2:1)
Голы: Амдуни, 6 - 1:0, Медведев, 17 - 1:1, Зекири, 40 - 2:1, Абубакари, 70 - 2:2

“Гент” Бельгия – “Истанбул” Турция - 1:1 (1:1)
Голы: Окака Чука, 16 - 0:1, Орбан, 35 - 1:1

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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