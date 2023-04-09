Победы "Динамо" и "Шахтера", феерия "Днепра-1": результаты 20-го тура УПЛ
Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Украины. Стоит отметить победы “Динамо” и “Шахтера” над “Минаем” и “Металлистом”, крупную победу “Днепра-1” над “Львовом”, а также поражение “Зари” от “Кривбасса”.
“Динамо” - “Минай” - 2:0 (1:0)
Голы: Царенко, 35 - 1:0, Ванат, 62 - 2:0
“Шахтер” – “Металлист” – 1:0 (0:0)
Гол: Бондаренко, 64 - 1:0
“Кривбасс” – “Заря” – 1:0 (0:0)
Гол: Капич, 50 - 1:0
“Днепр-1” - “Львов” - 5:2 (3:0)
Голы: Гуцуляк, 7 - 1:0, Довбик, 41 - 2:0, Гуцуляк, 44 - 3:0, Богунов, 62 - 3:1, Мыльченко, 81 - 3:2, Сарапий, 83 - 4:2, Довбик, 90+3 - 5:2
“Колос” – “Металлист 1925” – 3:0 (2:0)
Гол: Ореховский, 3 - 1:0, Ореховский, 35 - 2:0, Безбородько, 64 - 3:0
“Ворскла” - “Ингулец” - 1:0 (0:0)
Гол: Кравец, 49 - 1:0
“Рух” - “Верес” - 0:0
“Александрия” - “Черноморец” - 1:1 (0:1)
Голы: Алефиренко, 36 - 0:1, Ковалец, 69 - 1:1
Положение команд: "Шахтер" - 46 (19), "Днепр-1" - 45 (19), "Заря" - 40 (20), "Динамо" - 39 (20), "Александрия" - 32 (19), "Кривбасс" - 28 (20), "Колос" - 27 (20), "Ворскла" - 23 (20), "Ингулец" - 22 (19), "Металлист 1925" - 21 (20), "Черноморец" - 20 (20), "Верес" - 19 (20), "Минай" - 18 (20), "Рух" - 18 (19), "Металлист" - 18 (20), "Львов" - 13 (19).
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