Победы "Баварии" и Дортмунда, потеря "Униона": результаты 23-го тура Бундеслиги

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить победы “Баварии” и дортмундской “Боруссии” над “Штутгартом” и “РБ Лейпциг”, а также ничью “Униона” с “Кельном”.

“Штутгарт” – “Бавария” - 1:2 (0:1)

Голы: де Лигт, 39 - 0:1, Шупо-Мотинг, 62 - 0:2, Переа, 88 - 1:2

“Боруссия” Д – “РБ Лейпциг” - 2:1 (2:0)

Голы: Ройс, 21 (с пенальти) - 1:0, Джан, 39 - 2:0, Форсберг, 74 - 2:1

“Унион” – “Кельн” - 0:0

“Байер” – “Герта” - 4:1 (2:0)

Голы: Азмун, 12 - 1:0, Фримпонг, 21 - 2:0, Диаби, 60 - 3:0, Лукебакио, 67 (с пенальти) - 3:1, Адли, 73 - 4:1

“Вольфсбург” – “Айнтрахт” - 2:2 (2:2)

Голы: Мармуш, 10 - 1:0, Коло-Муани, 22 - 1:1, Ндика, 26 - 1:2, Герхардт, 43 - 2:2

"Майнц" – "Хоффенхайм" - 1:0 (1:0)

Гол: Баррейро, 33 - 1:0

"Боруссия" М – "Фрайбург" - 0:0

"Бохум" – "Шальке" - 0:2 (0:1)

Голы: Риманн, 45 (автогол) - 0:1, Бюльтер, 79 - 0:2

"Аугсбург" – "Вердер" - 2:1 (1:1)

Голы: Бельо, 5 - 1:0, Стаге, 16 - 1:1, Майер, 46 - 2:1

Положение команд: "Бавария", "Боруссия" Д - 49, "Унион" - 44, "РБ Лейпциг", "Фрайбург" - 42, "Айнтрахт" - 39, "Майнц" - 35, "Вольфсбург" - 34, "Байер" - 31, "Боруссия" М, "Вердер" - 30, "Кельн", "Аугсбург" - 27, "Герта" - 20, "Штутгарт", "Хоффенхайм", "Шальке", "Бохум" - 19.

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